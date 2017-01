Eestlanna jõudis pargisõidus MK-debüüdil kohe punktikohale

Augustis ja septembris koos Kelly, Henry ja Tõnis Sildaruga Uus-Meremaal laagerdanud Holter tegi täna oma MK-debüüdi ja sai kohe kirja ka esimesed punktid (25. koht annab 6 punkti). Stardinimekirjas oli täna 35 naist.

Tegemist oli käimasoleva hooaja esimese MK-etapiga pargisõidus ning nii hoiab Holter ka hooaja kokkuvõttes praegu 25. kohta.

Etapidvõidu teenis 15-aastane prantslanna Tess Ledeux, kelle jaoks oli see samuti MK-debüüt.

Pargisõidus on hooaja teine MK-etapp kavas 28. jaanuaril Itaalias Seiser Almis. Samal ajal on kavas ka X-mängud ehk mitmed tippsõitjad jäävad Seiser Almi võistlusest kindlasti eemale. Kokku on pargisõidus sel hooajal kavas 5 MK-etappi.

Font Romeu MK-etapi tulemused:

1. Tess Ledeux (Prantsusmaa) 81,60 punkti

2. Johanne Killi (Norra) 80,00

3. Anouk Purnelle-Faniel (Kanada) 78,40

4. Sarah Höfflin (Šveits) 76,00

5. Katie Summerhayes (Suurbritannia) 74,60

6. Isabel Atkin (Suurbritannia) 74,60

7. Yuki Tsubota (Kanada) 68,80

8. Madison Rowlands (Suurbritannia) 66,20

...

25. Karoliine Holter 31,00