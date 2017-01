Kaspar Lees: kümneväravalisele kaotusele ei mõtle enam keegi

Eesti koondis pidi kodus vastu võtma 18:28 kaotuse ja vajab EM-valiksarja kvalifikatsioonis teise ringi pääsemiseks homme võõrsil võitu. «Peame kiirrünnakud ise ära jooksma ja need pallid sisse viskama. Eelmises mängus viskasime vastaste väravavahile väga palju ise pihta,» rääkis Lees Põlvas peetud mängust.

Kuigi eestlased jäid kolmapäeval külalistele alla koguni kümne väravaga, siis Leesi sõnul sellele enam aega mõelda pole: «Esimese mängu kaotus tuli ikkagi alles kohtumise hilises faasis ja täna ei olene sellest enam midagi. Me ei mõtle sellele kümnele väravale, sest ees ootab uus päev ja uus mäng.»

Eesti koondis kogunes enne praegust valiktsüklit eelmisteks valikmängudeks 2015. aasta novembris, kui ligikaudu nädal aega viibiti Iisraelis. Kuigi mullu novembris käidi koondisega ka Poolas treeninglaagris ja turniiril, on meie koondislased praeguste valikmängude ajal koos viibinud juba 2. jaanuarist ehk ligikaudu kaks nädalat. Sinna sisse jääb ka eelmise nädala reisiseiklus Kosovos, kui meie rahvusmeeskond pidi 10 tundi ootama Priština lennujaamas ja siis sõitma mitu tundi mööda lumiseid maanteid Skopjesse. «See oligi koomiline hetk, aitas meeskonnavaimu tegelikult ehitada ja ei olnud küll tunnet, et tõmbaks motivatsiooni maha,» rääkis Lees reisil juhtunud viperustest. «Aga meil on vinge punt koos ja näeme ju üle pika aja, ei ole küll sellist tunnet, et kõrini oleks,» lisas koondise mängumees.