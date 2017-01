Koondise peatreener enne tähtsat mängu: mõlemal tiimil on sama plats ja samad reeglid

Eesti mehed tegid täna mängueelse treeningu Ankaras asuvas spordisaalis, kus homme minnakse kokku türklastega. Eesti, kes jäi kodus Türgile alla 18:28, vajab edasipääsuks võitu. «Eks me täna vaatasime, mida saaksime nende vastu teha. Treeningu idee sellistel puhkudel ongi ju alati saaliga tutvuda ja reisiväsimuse jalust saada,» rääkis Suvi.

Homne kohtumine Ankaras peetakse kohaliku aja järgi juba kell 16 ja Eesti aja järgi kell 15, samas kui kahe nädala jooksul on Eesti kõik ülejäänud kolm EM-valikmängu pidanud veidi õhtupoole, kell 19.30 või 20.30 Eesti aja järgi. Peatreeneri sõnul ei tohiks kellaaja muutus liiga oluline olla. «Liiga palju sellele mõelda ei tule, sest see on mõlema meeskonna jaoks sama aeg, ma ei usu, et türklastel on kõik mängud olnud siiani samal ajal nagu aamen kirikus. Homme on ikkagi mõlemal meeskonnal sama aeg, sama plats ja samad reeglid,» lisas Suvi.