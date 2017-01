Tabeliliider Londoni Chelsea teenis kindla võidu

Eelmises voorus Tottenhamile 0:2 kaotanud Chelsea asus kindlalt taas võitude teele, kui kaks väravat sai kirja Marcos Alonso (6. ja 51. minutil) ning ühe värava lõi Pedro (71. minutil).

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest teenisid täna võidu veel Tottenham ja Londoni Arsenal. Tottenham alistas koduväljakul 4:0 West Bromwichi ja Arsebal oli võõrsil 4:0 üle Swansea Cityst.

Chelsea on 52 punktiga Premier League’i tabeliliidriks. Teine on Tottenham 45ga ja kolmas Londoni Arsenal 44ga. Ühe matši vähem pidanud Liverpool on 44ga neljas. Homme kohtub Liverpool võõrsil Manchester Unitediga.

Premier League’i tänased kohtumised:

Tottenham – West Bromwich 4:0

Burnley – Southampton 1:0

Hull City – AFC Bournemouth 3:1

Sunderland – Stoke City 1:3

Swansea City – Londoni Arsenal 0:4

Watford – Middlesbrough 0:0

West Hm United – Crystal Palace 3:0

Leicester City – Londoni Chelsea 0:3

Tabeliseis:

1. Londoni Chelsea 52 punkti

2. Tottenham 45

3. Londoni Arsenal 44

4. Liverpool 44*

5. Manchester City 42*

6. Manchester United 39*

7. Everton 30*

8. West Bromwich 29

* üks mäng vähem peetud