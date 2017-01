FC Barcelona näitas Hispaania liigas võimu

Barcelona asus juhtima juba 14. minutil, kui värava sai kirja Luis Suarez. 52. minutil suurendas FC Barcelona eduseisu Lionel Messi. 57. minutil lõi Suarez oma teise värava, 59. minutil tegi veel skoori Arda Turan ning 80. minutil Aleix Vidal.

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest käis täna väljakul veel Madridi Atletico. Atletico alistas koduväljakul 1:0 Nicolas Gaitani 8. minuti väravast 1:0 Real Betisi.

Hispaania liigas hoiab esikohta jätkuvalt Madridi Real, kellel on koos 40 punkti. Barcelona tõusis 38 silmaga teiseks, kuid neil on võrreldes Realiga kaks kohtumist rohkem peetud.

Kolmas on Sevilla 36 punktiga ning neil on Realist üks mäng rohkem peetud. Neljas on Madridi Atletico 34 punktiga, Atletico on sarnaselt Barcelonale pidanud Realist kaks mängu rohkem.