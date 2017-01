Mayweatherile pakuti McGregoriga võitlemise eest 25 miljonit: on ikka koomikud

Mayweather on varasemalt ise öeldnud, et ta tuleb ringi ainult juhul kui ta teenib üle 100 miljoni dollari. McGregorile pakkus Mayweather hiljuti matši eest 15 miljonit. Seega ei ole midagi imestada, et Mayweather ei olnud White’i pakkumisest just vaimustuses.

«Sa oled ikka koomik küll,» teatas Mayweather TMZ Sportsi vahendusel White’ile. Seejärel demonstreeris Mayweather ajakirjanikule oma uhket käekella ja palus arvata selle maksuvust.

«Ma olen ainus, kes on võib teha sulle konkreetse pakkumise. Me maksame sulle 25 miljonit ja maksame Conorile 25 miljonit. Seejärel räägime tasulise telekanali kasumi jagamisest,» rääkis White eelnevalt oma pakkumisest.

Mayweatheri suurimaks palgapäevaks on olnud duell Manny Pacquiaoga, mille eest ta teenis umbes 300 miljonit USA dollarit. McGregor on MMA-ringis parimal juhul teeninud 3 miljonit dollarit.