Rakvere Tarvas läheb edasi abitreener Putko ja mängija Bakeri juhtimisel

Andres Sõber eile meeskonda enam aktiivselt ei juhendanud ning tema sõnul tegelevad meeskonna treenimisega lähiajal abitreener Madis Putko ja ainuke leegionärist mängija Justin Baker, vahendab ERRi spordiportaal.

«Praeguse seisuga on otsustatud nii, et Madis (Putko) ja Justin Baker on rohkem selle asja juures ja panevad treeningutel neid rõhuasetusi. Ma vaatan veidi kõrvalt ja katsun oma nõu ja jõuga abiks,» rääkis Sõber ETV spordiuudistele.