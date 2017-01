Täna: Klavan ja Liverpool kohtuvad võõrsil Manchester Unitediga

Enne mängu:

Liverpool ja ManU kohtusid viimati oktoobris ning siis lõppes mäng Anfieldi staadionil (Liverpooli koduväljak - toim) 0:0 viigiga.

Eestlase koduklubil pole viimasel ajal kõige paremini läinud: kolmapäeval kaotati liigakarika poolfinaali avamängus 0:1 Southamptonile, nädal tagasi viigistati FA Cupi kolmandas ringis 0:0 tugevuselt neljandas liigas mängiva Plymouth Argyle’iga ning viimatises Premier League’i matšis (2. jaanuaril) viigistati 2:2 Sunderlandiga.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on enne tänast kohtumist positiivselt meelestatud. «Meil pole mitte midagi karta. Mida ma peaksingi kartma? Praegusel hetkel on kõik ju võimalik,» sõnas Klopp. «Võib juhtuda, et United pole pühapäeval oma parimas hoos, keegi ei tea seda ju ette. Ma ei karda kunagi selliseid asju. Olen piisavalt kaua selle mängu sees olnud, et aru saada, mis toimub. Praegusel hetkel olen ma 100% positiivne ja väga ootan seda kohtumist,» lisas sakslane.

Kohtumise eel hoiab Liverpool liigatabelis 44 punktiga neljandat kohta, Manchester United on 39 punktiga kuues. Liidripositsioonil on ühe enam peetud mängu juures Londoni Chelsea (52 punkti).

Premier League'i esikaheksa:

1. Londoni Chelsea 52 punkti

2. Tottenham 45

3. Londoni Arsenal 44

4. Liverpool 44*

5. Manchester City 42*

6. Manchester United 39*

7. Everton 30*

8. West Bromwich 29

* üks mäng vähem peetud