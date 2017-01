Vahekokkuvõte: käsipalli MM on pakkunud siiani mitmeid üllatustulemusi

Viljandi HC peatreener Marko Koks jagab muljeid Pariisist: «Enim üllatas mind legendaarse Talant Duishebajevi juhendatava Poola kahe kaotusega algus. Tean, et neil on mitu põhimeest vigastatud ja tegutsetakse pikaajalise plaani alusel, et 2020 Tokyos kullanõudleja olla, aga kaotus Brasiiliale oli ikka väga üllatav,» rääkis ta.

«Nägin Pariisis saalis ka Rootsi ja Taani võidumänge, aga seal olid vastased palju nõrgemad. Algul pusisid vastavalt siis Bahrein ja Argentina küll vastu, ent lõpuks tugevamad enam ei pingutanud ja nõrgemad ei suutnud. Rootslastest jättis väga hea mulje vaid 21-aastane vasakäär Jerry Tollbring, keda mäletan, kui ta noortekoondises Eestigi vastu pallis. Teistest põhjamaadest alustas Norra väga positiivselt, aga Island kahe kaotusega. Küllap islandlased saavad ikka alagrupist edasi, aga väga kaugele 2008. aasta OM-hõbe sel korral ilmselt ei jõua. Veel üks suurüllatus oli Valgevene kaotus Tšiilile, sest tegu oli ideaalis alagrupi neljanda koha ehk edasipääsu otsustava mänguga. Minski SKA tuleb järgmine nädal Viljandisse Balti liigat mängima ja meie õnneks on pool meeskonda Prantsusmaal,» sõnas Koks.

MM-finaalturniiri A- ja B-alagrupis on peetud kaks täisvooru. Viimati alistas Prantsusmaa Jaapani 31:19. Teine A-grupis täiseduga jätkav tiim on Norra, kes sai jagu Poolast 22:20 ja Venemaast 28:24. Brasiilial ja Venemaal on 2 punkti, nulli peal on Jaapan ja üllatuslikult eelmise MM-i pronks ning Rio olümpia neljas Poola.

B-grupis on jäme ots hetkel Balkani riikide Sloveenia ja Makedoonia ning 2013. aasta maailmameistri Hispaania käes, kel on kõigil kaks võitu. Island juhtis küll hispaanlaste vastu poolajaks 12:10, ent hävis teise pooltunni ajal täielikult ning kaotas 21:27. Endiselt on võimsas hoos Makedoonia veteran Kiril Lazarov, kes viskas kahe mänguga Tuneesia ja Angola võrku kokku 22 väravat.

Veelgi kõvema skoori tegi C-grupis sakslaste vasakäär Uwe Gensheimer, kes võidumängus Ungari üle (27:23) koguni 13 tabamust vormistas. C-alagrupis on ainsana kahe võiduga Horvaatia, kes sai 28:23 jagu Saudi Araabiast ja 31:28 Ungarist, kuid Saksamaal on teise vooru kohtumine veel pidamata. Suurüllatusena kaotas Valgevene Tšiilile 28:32.

D-alagrupis alustas kahe oodatud võiduga – Argentina (33:22) ja Egiptuse (35:28) üle – üks MMi soosikutest Taani. Rootsi alistas veel kindlamalt Bahreini (33:16) ja Egiptus üllatas 22:20 võiduga tunamulluse MM-hõbeda Katari üle.