FIFA eemaldas Klavani peamise konkurendi vahetult enne mängu Liverpooli koosseisust

Kameruni koondis on Matipi otsuse järel andnud teada, et nad ei ole sellega rahul. Seejärel on olukorda sekkunud Rahvusvaheline Jalgpalli Liit FIFA. Kameruni koondise peatreener Hugo Broos nimetas Matipi esialgu ka koondise koosseisu, kuid keskkaitsja teatas, et ta ei soovi rahvusesindusega ühineda, kuna sealses alaliidus ei suudeta asju professionaalselt ajada. Lisaks teatas Matip, et ta on otsustanud üldse koondise esindamisest loobuda, kirjutab The Telegraph.

Kuna vaidluses ei ole veel lahendust leitud, siis ei luba FIFA Liverpoolil praegu Matipi ka mängus kasutada. Matip on juba üle kuu aja olnud vigastuse tõttu mängust väljas, kuid on nüüdseks naasnud treeningutele ja oleks väidetavalt valmis vähemalt pingil koha sisse võtma.

Briti meedia teatab, et FIFA nõudmise tõttu otsustaski Liverpool tänaseks matšiks Manchester Unitediga Matipi koosseisust välja jätta.

Liverpool on tahtnud saada FIFAlt nõusolekut, et Matipi võib mängus kasutada, kuid seni ei ole seda nõusolekut tulnud.

«Liverpooli jalgpallimeeskond saab kinnitada, et Joel Matipi ei kaasatud kohtumiseks Manchester Unitediga koosseisu, kuna FIFA ei ole andnud tema väljakule saatmiseks luba,» teatas Liveprool.