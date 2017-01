Everton häbistas Guardiolat ja Manchester Cityt

Everton asus koduväljakul juhtima 34. minutil, kui värava sai kirja Romelu Lukaku. 47. minutil suurendas võõrustajate eduseisu Kevin Mirallas. 79. minutil lõi kolmanda palli City võrku Tom Davies ja neljandal lisaminutil vormistas mängu lõppseisu Ademola Lookman.

ManCity hoiab Premier League’i tabelis 42 punktiga 5. kohta. Everton on 33ga 7. Liidripsoistiooni hoiab Londoni Chelsea 52 silmaga. Teine on Tottenham 45ga ja kolmas Londoni Arsenal 44ga. Ühe mängu vähem pidanud Liverpool on 44ga 4. tabelireal.