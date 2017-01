Kontaveit alustab Austraalia lahtiseid teisipäeval

Kohtumine peetakse 15. väljaku teise kohtumisena. Esimene matš sellel väljakul algab Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva kell 2 (sealse aja järgi teisipäeva hommikul kell 11).

Kontaveit on sama vana kreeklannaga kohtunud varem kolm korda, kahel juhul on peale jäänud eestlanna. Kõik kolm mängu peeti mullu. Sakkari on jõudnud suure slämmi turniiridel põhitabelisse neli korda, ent mitte kunagi teisest ringist kaugemale. Parimal juhul on kreeklanna olnud maailma edetabelis 89. kohal.

Eesti Fed Cupi naiskonna kapten ja Kontaveiti mõned aastad tagasi treeninud Märten Tamla ütles, et nägi kreeklannat viimati just siis. «Mäletan, et tema stiil oli selline, et ta mängis vastase vigade peale. See peaks Anetile sobima,» ütles Tamla.

Võidu korral ootaks Kontaveiti järgmises ringis kas 28. asetusega prantslanna Alize Cornet (WTA 31.) või teine prantslanna Myrtille Georges (WTA 197.). Kolmandas ringis oleks suur tõenäosus minna vastamisi maailma kolmanda reketi Agnieszka Radwanskaga.