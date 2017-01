Kristo Voika koondise õhkkonnast: seekord pole üksteise süüdistamist

2020. aasta EM-valikmängude kvalifikatsiooni avaringis täna võitu vajanud eestlased kaotasid avapoolaja küll 8:10, kuid võitsid kohtumise 20:18. Voika nentis, et omavahelises avamängus suure 28:18 võidu saanud türklased tulid ilmselt lihtsat võitu otsima. «Riietusruumis rääkisime sellest, et küllap neil kuskil alateadvuses on selline tunne,» ütles Voika.

Ilma mitmete suurte nimedeta mänginud Eesti meeskond kindlustas võiduga koha kvalifikatsiooni teises ringis. Voika tunnistas, et õhkkond koondises on väga hea: «Väga positiivne tsükkel on siiani olnud, ei mäletagi, et üksteist nii palju varem toetatud oleks. Seekord ei olnud üksteise süüdistamist, vaid pigem just parandati teineteist.»