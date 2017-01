Käsipallikoondise peatreener: see oli puhtalt tahtejõu mäng

Eestlased kaotasid avapoolaja 8:10, aga võitsid mängu 20:18. «See oli puhtalt tahtejõu mäng. Vahepeal olime ju nelja väravaga taga ja sageli tekib sellistel hetkedel see, et kui veel paar väravat lased endale visata, siis kaob motivatsioon ära,» rääkis Suvi.

«Aga täna suutsime lõpuni kannatada ja ega kogu aeg oli selline tunne, et oleme ju ainult kahega taga ning kogu aeg mängus hästi sees, nii et oleks vaid paari õnnestumist järjest vaja, et see ära võtta,» lisas koondise peatreener.