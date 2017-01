Williamsi boss: Mercedes langetab Bottase osas otsuse uuel nädalal

«See asi on aina veninud ja kõik tahavad juba teada – ilmselt ennekõike seda, kes koos Lewis Hamiltoniga sõitma hakkab. Kui Nico oma teadaandega välja tuli, võis oodata, et Toto helistab,» lausus Williams, viidates Mercedese tiimijuhile Toto Wolffile.

Esialgu plaanis Mercedese uue sõitja nime avaldada enne jõule, kuid siis hakkasid läbirääkimised aina edasi lükkuma. Williamsi jutt ei jätnud siiski erilisi võimalusi kahtluseks, nagu võiks Mercedes palgata kellegi teise peale Bottase. «See on Valtteri jaoks suurepärane võimalus ja ta on Williamsile palju andnud. Oleme alati öelnud, et kui tingimused on Williamsi jaoks head, oleks tema lahkumine õige samm,» sõnas Williams.

«Keegi ei taha ega vaja oma tiimi sõitjat, kes ei soovi seal olla. Kuid läbirääkimised on lõpusirgel ja loodetavasti saame uuel nädalal lõpuks ametliku avalduse teha,» sõnas Williams.