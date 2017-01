Eichfussi liitumine Kalev/Cramoga oli Eesti tippklubide mõistes erakordne

«Delfi kirjutas kolmapäeva hommikul artikli, et meil on mängijat vaja ja lõuna paiku juba Eichfuss helistas. Nii lihtne ta oligi ja tuleb välja, et vahel on ajakirjandusest abi ka,» muigas Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak. «Midagi sellist pole minu treenerikarjääri ajal juhtunud ja tulevikus on seda seika päris naljakas meenutada. Aga siin ta nüüd on ja eks vaatab, mis elu toob.»

«See oli ühe või kahe päeva küsimus,» kinnitas Eichfuss. «Huvi oli mõlemapoolne, sest mu agent uuris ka võimalusi ja töötas kogu aeg uude klubisse jõudmise nimel. Järsku tuligi Kalev/Cramo variant.»

Tänases kohtumises kärises vahe teisel poolajal ligi 30-punktiliseks ja Eichfuss sai mõneks minutiks ka platsile. «Tegelikult ma ei lootnud täna veel mängu saada, sest olen veel Kaleviga nii vähe trenni teinud. Minu praegune roll on treeningul kõvasti rabada ja eks siis näeb, kuidas treener mind kasutama hakkab,» ütles 28-aastane äär.

Rakvere Tarva/Palmse Metalli korvpalliklubi rahahädadest on viimastel päevadel kirjutatud palju. Pärast kaheksat hooaega Tartu Ülikooli ridades otsustas Eichfuss 2016. aasta suvel kunagisse koduklubisse tagasi minna, et haige põlv korda saada ja mängukindlust koguda. See plaan õnnestus.

«Mulle jäi Tarva periood meelde positiivsena. Kõik teavad, et mul oli põlvega raskusi. (Rakvere peatreener) Andres Sõber võttis mu Tarvasse ja aitas põlve korda teha. Sain seal palju platsile ja kogusin enesekindlust,» lausus Eichfuss.

Kalev/Cramol oli lisajõudu hädasti vaja, sest Silver Jurno läks kaitseväkke ja Moskva CSKAst laenule võetud Aleksandr Gavrilov siirdus tagasi Venemaale. Pealegi langesid hiljuti hüppeliigese vigastusega rivist välja Vitali Ljutitš ja Martin Dorbek. Varrak avaldas lootust, et teisipäeval saadakse uuesti viis-viie vastu treenima hakata, sest haigestunud Matthias Tass peaks selleks ajaks terve olema ning Ljutitš ja Dorbek on samuti paranemas.