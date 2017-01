Alar Varrak Kalev/Cramo kehvast seisust: see tekitab trotsi

Kalevlaste peatreeneril Alar Varrakul ei jäänud muud üle, kui tõdeda, et Krasnodar oli täna võõrustajatest selgelt üle.

«Krasnodar kontrollis mängu mõlemal pool väljakut. Seda oli karta, sest nad panid ära nii Moskva CSKA-le kui Kaasani Unicsile. Vaatasin neid mänge ja teeb kadedaks... Mul ei ole võistkonnale otseseid etteheiteid. Olen viimase nädala jooksul rääkinud, et jagame nüüdsest paremini palli ja skoorime ühtlaselt. Aga vahel pole sellest ka kasu,» rääkis Varrak pärast kohtumist.

Kalev on nüüd Ühisliigas kaotanud kaheksa kohtumist järjest. Kui imet ei juhtu, pikeneb seeria üheksa peale, sest järgmisena mängitakse võõrsil ülitugeva Moskva oblasti Himkiga.

«Tabeliseis häid emotsioone ei tekita, mis siin ikka heietada. Jah, meil võiks paar võitu juures olla, aga pärast Himki mängu läheb meie graafik jõukohasemaks ja tuleb ka palju kodumänge. Seis tekitab väikestviisi trotsi, aga positiivne märk on vähemalt see, et oleme võistkondlikumad kui varem. Te peate mind lolliks, sest saime täna 30ga tappa, aga millagi hakkab palli jagamine edu tooma,» lõpetas Varrak optimistlikult.