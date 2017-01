Madridi Reali rekordiline seeria sai Sevillas dramaatilise lõpu

Mängu esimene värav sündis 67. minutil penaltist, mille realiseeris Cristiano Ronaldo, kuid 85. minutil viigistas Sevilla tänu karistuslöögile, mille suunas peaga oma väravasse Reali keskkaitsja Sergio Ramos. Kodufännide rõõmuks jäi viimane sõna Sevillale, kui lisaminutitel saatis efektse kauglöögi väravasse Stevan Jovetic ja tõi Sevillale magusa 2:1 võidu. Ühtlasi võeti revanš neljapäeva õhtul peetud karikamängu eest, kui Sevilla oli lisaminutiteni võidus kinni, kuid siis päästis Karim Benzema tabamus Realile viigi.

Tänane tulemus tegi ühtlasi lõpu Reali 40 mängu kestnud kaotuseta seeriale. Sellega püstitati küll Hispaania kõrgliiga kõigi aegade rekord, ent üle-Euroopaline rekord jääb hooajast 2011-12 jätkuvalt Torino Juventuse nimele. Itaalia klubi jäi toona löömatuks koguni 43 järjestikuses kohtumises.

Realil on nüüd liigatabelis 40 punkti, Sevilla on kogunud 39, Barcelona 38 ja Madridi Atletico 34 punkti. Aasta lõpus klubide MMil mängimas käinud Realil on samas kõigi konkurentidega võrreldes üks kohtumine varuks.

Teistes tänastes kohtumistes sai üle pika aja võidurõõmu maitsta Valencia, alistades koduväljakul tänu Martin Montoya ja Santi Mina tabamustele 2:1 Espanyoli. Viimasest kaheksast liigamängust oli Valencial kirjas neli viiki ja neli kaotust, tabeli ollakse 16 punktiga 17. kohal ehk esimesena väljalangemistsooni kohal.

Celta Vigo oli kodus 1:0 parem Alavesist ja Eibar võõrsil 3:2 Gijonist. Granada lõpetas kodus Osasuna vastu üheksakesi, kui 73. minutil sai punase kaardi Uche Agbo ja lisaminutitel eemaldati ka Ezequiel Ponce, kuid sellegipoolest võideldi välja 1:1 viik.