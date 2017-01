Juventus kaotas ja lasi Roma vaid ühe punkti kaugusele

Väljakuperemehed asusid Nikola Kalinici tabamusest 37. minutil juhtima ning 54. minutil kasvatas Milan Badelj edu kaheväravaliseks. Kõigest neli minutit hiljem lõi Gonzalo Higuain ühe värava tagasi, kuid enamat Juventus ei suutnud.

Kuna AS Roma võitis võõrsil 1:0 Udineset, vähenes Juventuse edu pealinlaste ees tabelis vaid ühele punktile. Romale tõi võidu Radja Nainggolani tabamus 12. minutil, lisaks jättis edin Džeko kuus minutit hiljem realiseerimata penalti.

Juventusel on tabelis 45 ja Romal 44 punkti, ent konkurentidega võrreldes on Juventus mängu vähem pidanud. Kolmandal kohal on 41 punktiga Napoli, kes alistas kodus 3:1 Pescara. Võidukas oli ka 40 punktiga neljandal kohal olev Lazio, kes sai 2:1 jagu Atalantast. Viies on 36 punktiga AC Milan, ent neil on võrreldes Roma, Napoli ja Lazioga kaks mängu vähem peetud.