Meeskonnas kolmest mehest vähem palka teeniv Curry: mul on teisigi probleeme

Curryst teenivad Warriorsis rohkem palka Klay Thompson, Draymond Green ja Kevin Durant. Curry sõlmis Warriorsiga nelja-aastase lepingu 2012. aastal, mil ta polnud kaugeltki sellise suurusjärgu täht, nagu ta on täna. Paljuski segasid siis tal tänasele tasemele jõudmist vigastused. «Mu isa on mulle alati öelnud, et ära vaata teise mehe taskusse. Loeb see, mis sa ise teenid. Ning ausalt öeldes ma oma lepingu üle ei kurda, mul on elus teisigi probleeme,» kommenteeris Curry.

Hooaja lõpus saab mehest vabaagent ning vahepeal on oluliselt kasvanud ka NBA mängijate palgad. Warriors võib mehele pakkuda näiteks viie aasta pikkust lepingut, mis tooks Curryle sisse 210 miljonit dollarit. Teised klubid saavad talle pakkuda nelja aasta pikkust lepingut, mis täidaks mängija tasku hinnanguliselt 140 miljoniga, kirjutab ESPN. «Olen kogu aeg rääkinud, et mulle meeldib siin mängida. See on minu jaoks ideaalne koht. Ausalt öeldes pole praegu ühtegi põhjust, miks peaksin kuhugi mujale vaatama,» andis Curry selgelt mõista, et tahab jääda just Warriorsisse.