Klopp ja Mourinho pidasid väljaku kõrval maha ägeda sõneluse

Old Traffordil peetud mängu hilises faasis sikutas Manchester Unitedi poolkaitsja Herrera tugevalt Liverpooli brasiillasest mängumeest särgist. Firmino närv ei pidanud vastu ning ta lükkas Herrera pikali. Kohtunik Michael Oliver andis mõlemale mängijale kollase kaardi. Jürgen Kloppil ja Jose Mourinhol oli asjadest erinev nägemus ning nad vahetasid väljaku kõrval nii mõnegi teravama sõna. Lõpuks sekkus meeste sõnelusse neljas kohtunik, kes mehed lahutas.

«Firmino on pealaest jalatallani jalgpallur. Ta tahtis palliga mängida, kuigi oleks võinud ka sööta. Ma ei tea, mida Mourinho mõtles, aga selles olukorras oli võimalik vaid Herrerat kollasega karistada,» ütles Klopp. «Kohtunik karistas aga lõpuks mängijat, kes tahtis jalgpalli mängida. Mina ja Mourinho näeme asja täiesti erinevalt.»

Mourinho sõnul arvas Klopp, et tema eesmärk oli Firminole punane kaart välja rääkida. «Ta arvas, et ma tahan Firminole punast kaarti. See ei ole tõsi. Minul ei olnud olukorraga mingit probleemi. Mängijad olid emotsionaalsed ning see ongi üks osa mängust. Nad olid agressiivsed ning tegelikult on ju see Premier League’ile hea reklaam,» lausus Mourinho.