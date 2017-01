Tour de Skil võimu näidanud Ustjugov peab Norra konkurente maailma parimateks

Tour de Skil mainis norrakas Martin Johnsrud Sundby, et Ustjugov võib olla hetke maailma parim suusataja. Venelane ise sellega ei nõustu. «Maailma parim suusataja on Petter Northug. Tour de Ski võitmisest ei piisa, et mind nimetada maailma parimaks. Parim on Northug ja siis tuleb Sundby,» avaldas venelane.

Kas Northug oleks olnud võimeline Tour de Skil kaarte segama? «See sõltunuks tema vormist. Ta jättis Tour de Ski vahele, kuna otsib hetkel enda vormi. Lahti MMile tuleb ta igatahes näljasena, seda ma võin teile öelda,» jätkas Ustjugov, keda on viimastel aastatel tihti kutsutud Venemaa Northugiks. «Kui aus olla, siis mulle sellised võrdlused ei meeldi. Iga inimene on täiesti erinev. Lapsepõlves on see normaalne, et vaatad kellelegi alt üles ning proovid teda jäljendada.»