Miks Mayweatheril on õigus UFC 25-miljonilise pakkumise üle naerda?

Viimati pakkus võimalik matš taas kõneainet, kui UFC president Dana White pakkus Mayweatherile matši eest 25 miljonit dollarit. «Sa oled ikka koomik küll,» oli poksiässa vastus. White'i hinnangul jättis Mayweather matšis Manny Pacquiaoga nii halva mulje, et keegi ei taha teda eriti ringis nähagi. Forbes arvab teisiti ning tõi välja seitse põhjendust, miks Mayweatheril oli igasugune õigus White’i pakkumise üle naerda.

Esiteks kirjutab Forbes, et White’i sedavõrd madal pakkumine näitab selgelt ära, et mees ei ole tegelikult matši korraldamisest huvitatud. Mayweather, kes teenis Pacquiaoga matši eest ligi 300 miljonit dollarit, rääkis ESPNi saates, et McGregoril on palju vähem sõnaõigust selle üle, kellega ta ringis vastamisi saab minna. Mayweather on aga ise enda boss ning seetõttu on Forbesi hinnangul tal ka suurem eelis läbirääkimistel.

Samuti toob väljaanne välja fakti, et Mayweather on karjääri jooksul oluliselt rohkem raha teeninud kui McGregor. McGregor on MMA-ringis parimal juhul teeninud 3 miljonit dollarit. Lisaks on Forbesi hinnangul kõnekas fakt, et Mayweather pole karjääri jooksul kaotanud ühtegi matši. McGregor seda fakti välja käia ei saa, sest on ringis kaotuskibedust tundud kolmel korral.

Forbes peab Mayweatherit ka oluliselt tuntumaks, samas ka vastuolulisemaks inimeseks. Just see on võitlusspordis ülimalt oluline ning annab läbirääkimistes taaskord jämedama otsa Mayweatheri kätte. «Tema fännid tahavad teda võitmas näha, tema vihkajad oleksid ülimalt õnnelikud, kui Mayweather nokauti löödaks. Ta kõnetab kõiki, McGregor seda ei tee,» kirjutab Forbes.

Viimase asjana tuuakse välja meeste rahvus. Kuna võimalik matš toimuks ülisuure tõenäosusega USAs, on selge eelis taaskord Mayweatheril. Kuigi iirlasest vabavõitlejal on palju ustavaid fänne, kes reisivad ka USAsse tema matše jälgima, ei suuda ta Mayweatheri kodumaal teda populaarsusega üle trumbata.