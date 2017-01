Sauber kinnitas põhisõitjaks Mercedese tulevikutähe

Eelmisel hooajal Manori võistkonnas sõitnud Wehrlein ja Bottas olid kaks peamist kandidaati valitsevast maailmameistrist Nico Rosbergist vabaks jäänud kohale Mercedese tiimis. Bottase praeguse tööandja Williamsi võistkonna asejuht Claire Williams lausus eile Sky Sportsile, et Mercedes ja Bottas peaksid käed lööma alanud nädala jooksul.

22-aastane Wehrlein on kuulunud aastaid Mercedese noorte sõitjate akadeemiasse ja tuli 2015. aastal DTM-sarjas meistriks. Debüütaasta vormel-1 sarjas tõi talle Manoris ühe punkti.

Sauberi teine sõitja on ka tuleval hooajal rootslane Marcus Ericsson, Wehrleini palkamise tõttu jääb aga tööta kahel viimasel hooajal tiimi kuulunud brasiillane Felipe Nasr.

We are pleased to announce that Pascal Wehrlein will complete our driver line-up for the #2017 #F1 season!https://t.co/YlejzBAK98 @PWehrlein