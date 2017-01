Eesti koondise esiründaja siirdus tagasi Šotimaa kõrgliigasse

Sügisel lõppes 26-aastase Anieri leping Rootsi kõrgliigaklubi Kalmariga ja sestsaadik oli ründaja klubiotsinguil. Šotimaa kõrgliigas on ta varem kandnud Motherwelli ja Dundee Unitedi särki, samuti mänginud esiliigasse kuulunud Hiberniani ridades. Motherwellis lõi Anier hooaja jooksul 33 liigamängus 9 väravat, Dundee Unitedi särgis jäi tema saldole kaks tabamust.

Inverness on praegu Šotimaa liigas tosina meeskonna seas viimasel tabelireal, olles kogunud 21 mänguga 16 punkti. Püsimajäämist tähistavast 10. kohast lahutab neid siiski vaid neli ja isegi tabeli kuuendast kohast seitse punkti. Tuttavatest mängijatest ootab Anieri ees šotlasest poolkaitsja Iain Vigurs, kellega mängiti koos ka Motherwellis.

1994. aastal asutatud ja neljandast liigast ülespoole kerkima hakanud klubi suurim saavutus on 2015. aastal võidetud Šotimaa karikas. Kõrgliigas on veedetud viimasest tosinast hooajast 11, parimal juhul lõpetati tunamullu kolmandana. Eelmisel hooajal sai Inverness kõrgliigas 7. koha.

SIGNING NEWS : Like buses, nothing for ages and then all come at once. #ICTFC Welcome Henri Anier to the Highlands https://t.co/AyTBuwek6D pic.twitter.com/5Y8IQbdJGf