Ametlik kinnitus: Bottas liitub Mercedesega, Massa naaseb Williamsisse

Bottas võtab üle koha, mis jäi vabaks Nico Rosbergist, kui sakslane sügisel neli päeva pärast maailmameistritiitli kindlustamist ootamatult teatas, et lahkub tippspordist. Soomlasest sai kiiresti peamine kandidaat põhisõitja kohale, kuid läbirääkimised venisid peamiselt seetõttu, et Williams püüdis ümber veenda samuti loobumisest teatanud Massat.

Brasiillane otsustas lõpuks siiski, et sõidab vormel-1 sarjas veel ühe hooaja. Williams soovis Massa tagasi võistkonda tuua eelkõige seetõttu, et nende teine sõitja on tänavusel aastal 18-aastane debütant Lance Stroll, kelle kõrvale taheti kogenumat meest.