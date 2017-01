Zopp ja Raisma mängivad Helsingis Wimbledoni turniiri võitjaga

Kes on Kontineni paariline, pole veel teada. Platsil on siiski vähemalt kaks Wimbledoni meistrit – kui Kontinen võidutses koos briti Heather Watsoniga läinud suvel legendaarsel turniiril segapaarismängus, siis Raisma võitis koos kreeklase Stefanos Tsitsipasega noormeeste paarismängu. Koos austraallase John Peersiga jäi Kontinen löömatuks ka Londonis peetud aastalõputurniiril ning kerkiski maailma edetabelis seitsmendaks, paarina on Kontinen-Peers koguni ülikõrgel neljandal kohal.

Veebruarikuise ürituse eesmärk on huvi tõstmine tennise vastu ja ala kandepinna laiendamine. Eestlaste ja soomlaste tennisematši asub kommenteerima legendaarne spordikommentaator Antero Mertaranta.