Üllatus: Messi ei olegi maailma kõige väärtuslikum jalgpallur

CIES Football Observatory hindas üleminekusummasid kasutavate algoritmide abil Neymari hetkeväärtuseks 246,8 miljonit eurot. Messi on nende arvates väärt «vaid» 170,5 miljonit eurot. Kolmandal kohal on Paul Pogba, kes liitus suvel 120 miljoni euro eest Manchester Unitediga ning on praeguseks väärt 155,3 miljonit eurot.

Algoritm võtab arvesse ka mängija esitusi ning tema vanust ja lepingu pikkust. Enam kui 100 miljoni vääriliseks hinnati kümme mängijat, Pogbale järgnevad Madridi Atletico staar Antoine Griezmann (150,4 miljonit) ja viiendana Barcelona ründaja Luis Suarez (145,2 miljonit).

Nii FIFA kui ka France Footballi poolt eelmise aasta parimaks mängijaks valitud Cristiano Ronaldo on CIESi arvates väärt 126,5 miljonit eurot, mis annab talle esiviisiku ja Tottenhami ründaja Harry Kane’i (139,2 miljonit) järel seitsmenda koha. Gareth Bale on näiteks alles 14. kohal, kusjuures tema väärtuseks hinnatakse 97 miljonit eurot ehk üle kümne miljoni euro vähem kui hind, mille eest Madridi Real ta 2013. aastal ostis.