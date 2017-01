Marru aetud Liverpool ähvardab FIFAt mässuga

Matip on korduvalt teatanud, et ei soovi äsja alanud Aafrika Rahvuste Karikaturniiril Kameruni koondist esindada. Lõplikust Kameruni nimekirjast jäetigi ta välja, FIFA hoiatas seepeale aga Liverpooli, et klubi ei või samal ajal Matipi teeneid kasutada, kui Kameruni jalgpalliliit pole selleks luba andnud. Sel hooajal 14 korda punases särgis platsil käinud Matip tervenes eilseks mänguks Manchester Unitediga teda viimastel nädalatel vaevanud vigastusest, kuid igaks juhuks otsustas Liverpool ta ikkagi viimasel hetkel mängule üles antud koosseisust välja jätta.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp leiab, et vastu tahtmist ei tohiks kedagi sundida oma riigi koondist esindama. Matip käis koondise eest viimati platsil 2015. aasta septembris ja on sestpeale korduvalt toonitanud, et ei soovi enam Kameruni eest mängida, viidates sealse alaliidu korruptiivsusele ja ebaselgele asjaajamisele.

Värskete uudiste põhjal kavatseb Liverpool aga segaduse klaarimiseks Matipi ikkagi ülehomme väljakule saata, kui Inglismaa karikasarjas kohtutakse Plymouth Argyle’iga, nagu kirjutab The Telegraph. Nii oleks FIFA sunnitud Matipi osas selgesõnalise otsuse langetama ning isegi kui see oleks Liverpoolile negatiivne ja mängutulemus tühistataks, ei oleks karikasarjast väljakukkumine klubile nii suur löök kui näiteks liigamänguga teenitud punktidest ilmajäämine.

FIFA on Liverpoolile teatanud, et Matip ei tohiks mängida reeglite viiendast punktist lähtuvalt – kui mängija ei liitu koondisega, on tal ka keelatud mängida klubi eest perioodil, milleks ta on koondisesse kutsutud, lisaks veel viiel järgneval päeval. «Meie arusaamist mööda on Joel koondise esindamisest loobunud ja tegime klubina omalt poolt kõik selleks, et seda kõigile mõista anda. Kuid peame olema sada protsenti kindlad, et ta tohib mängida. Ausalt öeldes on kogu lugu üsna keeruline ja väga närvesööv,» lausus Klopp BBC-le.

Kamerun alustas Aafrika Rahvuste karikaturniiri laupäeval 1:1 viigiga Burkina Faso vastu. Kui meeskond peaks jõudma 5. veebruaril peetavasse finaali, saaks Matip Liverpooli eest platsile joosta alles 11. veebruaril peetavas kodumängus Tottenhamiga. Nii jääks tal lisaks eilsele mängule vahele veel karikamäng Plymouthiga, liigamängud Swansea, Chelsea ja Hulliga ning liigakarika poolfinaali korduskohtumine Southamptoniga. Avamängu kaotas Liverpool seejuures võõrsil 0:1.

Kui Liverpool ikkagi Matipi kolmapäeval Plymouthi vastu platsile saadab, võib FIFA algatada nende vastu distsiplinaarjuurdluse. Matipi puudumine oleks samas hea Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani jaoks, kes on kamerunlase vigastuspausi ajal kuulunud järjepidevalt Liverpooli põhikoosseisu.