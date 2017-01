Ott Tänak: tean, mis Monte Carlo rallil edu toob

«Ma ei suuda hooaja algust ära oodata. Toimub väga palju uusi asju ja tegu on täiesti uute proovikividega – kahtlemata ootab ees põnev aeg,» sõnas Tänak. «Kulisside taga on praegusesse punkti jõudmiseks tehtud nii palju rasket tööd. Kogu võistkond on uue auto nimel meeletult rabanud ja õhus on palju elevust. Kõik on uus ja keegi ei tea, mis seisus ollakse, enne kui esimesed katsed selja taha jäävad. Tunne on hea, kuid alustame aasta ühte keerulisemat rallit, mis pakub palju väljakutseid, aga siin edukalt sõitmiseks on tegelikult üsna lihtne nipp,» jätkas Tänak, kes on Monte Carlo rallil varem osalenud kolm korda.

«Esiteks on vaja varasemaid kogemusi. Teiseks pead olema stabiilne igasugustes tingimustes. Pead vältima vigu, tegema õigeid rehvivalikuid ja leidma hea seadistuse. Kui suudad seda kõike teha, läheb sul ka hästi,» kirjeldas Tänak edu valemit.

«Hooaja eesmärk on olla läbivalt hea. Meil on nüüd juba üsna palju kogemusi ja tahame järjepidevalt häid tulemusi teha,» sõnastas ta aastaks pandud sihid.

Tänak ja sel hooajal talle kaarti lugev Martin Järveoja alustavad Monte Carlo rallit sarnaselt kõikidele konkurentidele sel neljapäeval testikatsega, reedel on juba kavas kaks esimest kiiruskatset.