Kümnekesi lõpetanud Kongo DV lõi Aafrikas õhtu ainsa värava

Kohtumise ainsa värava lõi 55. minutil Herve Cage. Kongolased lõpetasid mängu kümnekesi, sest 81. minutil sai teise kollase kaardi ja eemaldati Lomalisa Mutambala, kuid eduseisu käest ei antud.

Alagrupi teises mängus tegid Elevandiluurannik ja Togo väravateta viigi. Kolme päeva jooksul on finaalturniiril nüüd peetud kuus mängu ja ühe poole võiduga on neist lõppenud vaid kaks, ülejäänud neljas on lepitud viiki. Homme alustavad mängudega D-grupis, kui vastamisi lähevad Ghana-Uganda ja Mali-Egiptus.