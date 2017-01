Kontaveit: oleks ühe seti veel tahtnud mängida

«Ma polnud alates oktoobrist ühtegi mängu pidanud ja mängus on kõik teistmoodi kui trennis,» kommenteeris Kontaveit ja kinnitas, et hiljuti treeninglaagris saadud jalalihase trauma teda enam ei takista. «Jalg mind ei seganud.»

Kui avasett kulges äärmiselt ühepoolselt, siis teises setis muutus kohtumine tasavägisemaks. «Sain mängu paremini sisse, aga seti lõpp läks ikka samamoodi nagu esimeses. Kaks ja pool kuud pole selliseid tihedaid punkte ja otsustavaid hetki saanud mängida,» tõi Kontaveit välja suurima murekoha.

Eestlanna tegi mängus viis topeltviga, kreeklanna mitte ühtegi, lihtvigu tegi Kontaveit 27, vastane 9. Just lihtsad eksimused olid need, mis kätte maksid. Sakkari lootis Kontaveidi eksimustele. «Vastane mängis kindlamalt, mina ühtegi punkti niisama ei saanud. Oleme varem ka kohtunud, eks mina olen ikka see ründavam pool tavaliselt. Oleksin tahtnud ühe seti veel mängida,» lisas eestlanna. «Aga põdema pole aega jääda, uued mängud tulevad kohe peale,» kinnitas Kontaveit, kes enne kodust Fed Cupi turniiri mängib veel Prantsusmaal ja Peterburis.

Ässasid lõi Kontaveit ühe, vastane kaks. Esimese servi õnnestumisprotsent oli eestlannal 58, kreeklannal 71, teise servi samad näitajad olid vastavalt 37 ja 43. Äralööke tegi Kontaveit 15, kreeklanna kolm.