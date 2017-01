Louis van Gaal lõpetab 26 aastat kestnud treenerikarjääri

65-aastane van Gaal on olnud töötu pärast 2016. aasta maid, mil ta võitis ManUga FA Cupi, kuid sellest hoolimata mees vallandati. «Ma mõtlesin, et äkki peaksin lõpetama, kuid mingil ajal tundus parem otsus olevat vaheaasta võtmine. Ent nüüd otsustasin, et ma ei jätka oma treenerikarjääri,» rääkis van Gaal Hollandi väljaandele De Telegraaf.

Hollandlane tunnistas kõnealusele ajalehele, et lõpetamisotsuse üheks põhjuseks on ka eelmisel kuul tema perekonnas juhtunud õnnetus, kui mehe tütre abikaasa ootamatult suri. «Minu perekonnaga on nii palju juhtunud. Õnnetuste tagajärjel inimesed muutuvad,» lisas ta.

Van Gaal sai oma eduka treenerikarjääri jooksul juhendada lisaks rahvuskoondisele mitmeid tippklubisid: Ajax, Barcelona, Müncheni Bayern, AZ Alkmaar, Manchester United.