Piltuudis: Latvala mõlkis Monte Carlo ralliks valmistudes Eesti numbrimärgiga autot

Eeldatavasti on pildil nähtav Subaru WRX ostetud Latvalal Eestist, et selle abil rajaga tutvumiseks legendi kirjutada. Maanteameti kodulehe andmetel on sõiduki esmane registreerimine tehtud 29. aprillil 2016.

Monte Carlo ralli algab juba sel neljapäeval ning teatavasti sõidab soomlane tänavu Toyota meeskonnas, mille juht on legendaarne soomlane Tommi Mäkinen, kes tuli aastatel 1996-1999 maailmameistriks.