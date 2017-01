Piltuudis: kas Rootsi spordiaasta galal parastati Johaugi?

Parasjagu esitas kohalik poplaulja Charlotte Perrelli legendaarset Queeni hitti «We are the champions», kui jõudes fraasini «But commited no crime (tõlge: pole kuritegu toime pannud)» ilmus laulja selja taha ekraanile pilt oktoobris toimunud pressikonverentsist ja seal nutma puhkenud Johaugist.

Rootsi telekanali SVT projektijuht Per Radelius rääkis ajalehele Expressen, et nad võtsid selle idee kasutusse, kuna see (Johaugi positiivse dopinguproovi avalikustamine – toim) oli niivõrd suur sündmus ja teenis palju meedia tähelepanu. «Tegime seda suurest armastusest ja austusest tema vastu,» lisas Radelius.

Eelmise aasta Rootsi parimaks naissportlaseks kuulutati Rio olümpial säranud 23-aastane ujuja Sarah Sjöstrom. Parima meessportlase tiitli sai Rio olümpial hõbemedali teeninud 40-aastane golfar Henrik Stenson.