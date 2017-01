Kangerti koduklubi värbas neile helistanud taanlase

«Me polnud varem suhelnud, kuid ta teadis, kes ma olen. Astana on suurepärane meeskond ja arvasin, et saan neile abiks olla,» lausus Breschel. Kaks aastat Cannondale’is leiba teeninud ja enne seda kolm hooaega Tinkoffi ridadesse kuulunud Breschelilt oodati pärast 2010. aasta Dwars Doors Vlaandereni võitu säravate tulemuste jätkumist, kuid ootused pole täitunud. 32-aastane mees usub aga, et ta pole oma täit potentsiaali veel realiseerinud. Cannondale’iga mindi lahku sõbralikult, vahendab rattauudised.ee.

«Mulle meeldis seal, kuid olin eelmise aasta klassikute ajal enamasti haige. Tagasi tulles kukkusin Tour de France’il. Pärast osalesin üksikutel Itaalia võidusõitudel ja maailmameistrivõistlustel, kuid tulemust ei tulnud. Oli halb hooaeg,» nentis Breschel. «Soovinuksin Cannondale’i jääda, kuid mõistan, et lepingu mittepikendamine on osa mängust. Pidin uue võimaluse otsima.»

2008. aasta maanteesõidu MMil pronksi ja kaks aastat hiljem hõbeda võitnud Breschelit ootavad Astanas ees kaasmaalased Jacob Fuglsang, Michael Valgren ja Jesper Hansen. Alanud hooajal keskendub ta peamiselt klassikutele.