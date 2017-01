Vene koduklubiga taasliitus NBA kogemusega ameeriklane

201 cm pikkune ja 88 kg kaaluv Thompson kuulus eelmisel hooajal Iisraeli klubi Jerusalemi Hapoeli ridadesse. Seejuures mängis ta aastatel 2005-2006 NBA tiimis Phoenix Suns ning 2007. aastal Atlanta Hawksis, kuid pääses lombi taga väljakule vaid kuues kohtumises.

Leping Nižni Novgorodiga kehtib järgmise hooaja lõpuni.

Dijon Thompson comes back to Nizhny Novgorod. The new contract runs unti the end of 2017-2018 season - https://t.co/KMD7rgFTRW pic.twitter.com/Y8cxaAGQ1J