Selgus majas: Nabi juhendajaks saab hinnatud ukrainlane

Bugay on olnud väga eduka Rootsi maadleja Jimmy Lidbergi treener ning just Bugay treenimise all saavutas poolraskekaalus võistelnud Lidberg kolm maailmameistrivõistluste medalit ning sai Londoni olümpialt kaela pronksmedali. Nooruspõlves oli Bugay ka ise kreeka-rooma maadleja ja saavutas Euroopa juunioride meistritiitli (1992), täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustelt on tal ette näidata kaks neljandat kohta (1994, 2000). 1994. aastast pärineb ka Bugay MMi viies koht ning ka maadluse maailmakarika võit.

Bugay asub Eestis tööle Heiki Nabi, Ardo Arusaare ja Erik Apsi treenerina. Nabi ja Apsi üldfüüsilise treenerina jätkab Aleksander Jairus, Arusaare üldfüüsise eest jääb vastutama ka seni teda treeninud Ivar Kotkas.