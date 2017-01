Mida näitab Schumacherist haiglavoodis salaja tehtud foto?

Eelmise aasta lõpus levis meedias uudis, et üks rahaahne sõber on teinud foto haiglavoodis lamavast vormel-1 legendist Michael Schumacherist. Fotot pakuti ka meediaväljaannetele müügiks, kuid lõpuks keegi seda 1 miljoni euro eest ei ostnud. Seejärel on aga spekuleeritud, mida võis foto pealt näha olla.