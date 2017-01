Mayweatheri ja McGregori matš genereeriks meeletuid summasid

Mayweather on teada andnud, et tema tuleb ringi juhul, kui ta teenib kindlasti vähemalt 100 miljonit USA dollarit. «Oleme üritanud Conor McGregoriga kokkuleppele jõuda. Nad teavad minu numbrit. Minu number on garanteeritud 100 miljonit dollarit. See on minu number,» teatas Mayweather hiljuti ESPNi eetris.

Praeguse seisuga on poksiajaloos toimunud kolm matši, mille esialgne auhinnafond on olnud vähemalt 100 miljonit USA dollarit. Seejuures on kolmes kõige rahakamas matšis olnud üheks osaliseks just Mayweather. Lisaks on Mayweather need kõik kolm matši ka võitnud – kogu karjääri jooksul on ta võitnud kõik oma 49 matši.

Võitlussarja UFC boss Dana White on öelnud, et Conor McGregor oleks valmis poksiringi tulema umbes 25 miljoni euro suuruse garanteeritud teenistuse korral.

Kui Mayweatheri ja McGregori poksimatš peaks kunagi aset leidma, siis ilmselgelt teeniks Mayweather selle duelli eest kordades rohkem. Samas on selge, et kindlasti mahuks see duell läbi aegade viie kõige rahakama matši sekka. Olemas on ka suur võimalus, et tegemist oleks läbi aegade rahakuselt teise duelliga.

Mayweatheri ja Pacquiao rekordilist matši (auhinnarahaks oli umbes 450 miljonit dollarit) ei ületa Mayweather-McGregori kindlasti, kuid võimalus on tõusta läbi aegade edetabelis vähemalt teisele kohale.

«Oleksin huvitatud ainult matšist McGregoriga. Ma olen ärimees ja sellel matšil oleks ärilises plaanis mõtet,» on Mayweather öelnud. «Ma usun ennast ja oma nõuandjat Al Haymondit. Tööd tuleb teha targalt, mitte raskelt.»

Läbi aegade suurima auhinnafondiga poksimatšid:

1. Floyd Mayweather – Manny Pacquiao 450 miljonit USA dollarit (2015)

2. Floyd Mayweather – Saul Alvarez 150 miljonit USA dollarit (2013)

3. Oscar de La Hoya – Floyd Mayweather 136 miljonit USA dollarit (2007)

4. Lennox Lewis – Mike Tyson 112 miljonit USA dollarit (2002)

5. Mike Tyson – Evander Holyfield 100 miljonit USA dollarit (1997)