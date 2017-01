FIFA otsustab reedel, kas Klavani konkurendil lubatakse mängida

Matip oli juba lõppenud nädalavahetusel valmis väljakule naasma, kuid Liverpooli klubil puudus kinnitus, et nad võivad Matipi väljakule saata. Liverpooli tänasel pressikonverentsil teatas meeskonna peatreener Jürgen Klopp, et järgmist uudist mängumehe osas on oodata reedel.

«Olukord on keeruline. FIFA ütles meile reedel, et sel reedel langetavad nad otsuse, kas nad avavad juhtumi või mitte,» avalikustas Klopp.

«Kui FIFA avab juhtumi, siis selle arutamine võib aega võtta 7 kuni 10 päeva. See tähendab, et lisaks Manchester Unitediga peetud matšile jääksid Matipil kindlasti vahele mängud Plymouthi ja Swanseaga. Isiklikult arvan, et nad ei ava juhtumit,» sõnas Klopp.

«Kui asjad lähevad nii nagu ma arvan, siis peab ta kokku vahele jätma 8 kohtumist ja seda olukorras, kus ta ei ole midagi valesti teinud,» märkis Liverpooli juhendaja, kelle sõnul on keskkaitsja olnud mänguvalmis alates 2. jaanuarist. «Meil on terve mängija, kellel läheb treeningutel hästi. Ta ei ole 15 kuud Kameruni eest mänginud, kuid ka meie ei saa teda kasutada. See olukord on keeruline. Samas ei ole me ainus klubi, kes on sellises olukorras. Sarnases seisus on praegu ka Schalke, West Bromwich ja Amsterdami Ajax.»

Kuna FIFA teeb otsuse alles reedel, siis ei saa Liverpool Matipi kasutada ka homme FA Cupi kolmanda eelringi korduskohtumises Plymouthi vastu. Kameruni koondislase puudumisel on Liverpooli keskkaitses kindlalt koha sisse võtnud Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.

Aafrika meistrivõistlused toimuvad sel korral 14. jaanuarist 5. veebruarini. Halvemal juhul võib Matip Liverpooli jaoks olla mängukõlbmatu kuni Aafrika meistrivõistluste lõpuni.