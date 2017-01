M-Spordi boss: näeme sel hooajal Tänaku poolt erilisi tulemusi

«Lisaks Sebastien Ogierile on meil meeskonnas veel Ott Tänak. Ma olen näinud harva, et ta oleks olnud uue hooaja eel nii põnevil,» rääkis Wilson tiimi pressiteate vahendusel. «On täiesti selge, et Ott on 2017. aasta hooajaks valmis. Usun kindlalt, et näeme tema poolt sel aastal erilisi tulemusi.»

Tänak on M-Spordi esindusmeeskonnas sõitnud varasemalt 2012. ja 2015. aastal. Mullu kihutas ta DMACKi värvides. Kui eelmisel hooajal olid masinal all DMACKi rehvid, siis kogu ülejäänud tehnika pärines M-Spordilt.

Lisaks Tänakule kihutab sel hooajal M-Spordi ridades ka neljakordne maailmameister Sebastien Ogier. Lisaks saab tiimile punkte tuua ka Elfyn Evans, kes kasutab sel hooajal DMACKi rehve.

Tänak ja sel hooajal talle kaarti lugev Martin Järveoja alustavad Monte Carlo rallit sarnaselt kõikidele konkurentidele sel neljapäeval testikatsega, reedel on juba kavas kaks esimest kiiruskatset.