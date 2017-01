Häbistatud Pep Guardiolale antakse laristamiseks 300 miljonit

Manchester City jalgpalliklubi peatreener Pep Guardiola pidi nädalavahetusel vastu võtma oma treenerikarjääri suurima kaotuse liigamängus, kui 0:4 jäädi alla Evertonile. Seejärel tunnistas Guardiola, et Premier League’i tiitli eest nad enam ei võitle. Loomulikult on Briti meedias heidetud pilk juba tulevikku ja ennustatakse, et Guardiolale antakse meeletud summad, et meeskonda suvel täiendada.