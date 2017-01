Venemaa suusaäss vilistas dopingureeglitele ja võistles keelust hoolimata

Kuigi Võlegžaninile määrati võistluskeeld, siis on ta kodumaal jätkuvalt võistelnud. Sel kuul on ta osalenud kahel Venemaa Suusaliidu poolt korraldatud jõuproovil, kirjutab AP.

FIS on nüüd teada andnud, et keelust üle astumine tähendab, et Võlegžanini võistluskeeldu võidakse nüüd seetõttu pikendada.

«FIS on ühenduses Venemaa Suusaliiduga, et teha selgeks reeglid ja kontrollida nende jälgimist,» teatas FISi pressiesindaja Jenny Wiedeke. «Kui sportlane ei austa reegleid, siis võib karistus pikeneda.»

Võlegžanin tunnistas juhtunu järel, et tema arvates pidi võistluskeeld kehtima ainult rahvusvahelistel jõuproovidel. Suusaäss ise on dopingu tarvitamist eitanud.