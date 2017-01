Chelsea tähtründaja ja peatreener matsid sõjakirve

Chelsea on Inglismaa kõrgliigas olnud sel hooajal suurepärases hoos ning tabeliliidrina edestatakse lähimat jälitajat juba 7 punktiga. Heas hoos on ka Costa, kes on löönud Premier League’is sel hooajal 14 väravat ja selle näitajaga jagab ta väravaküttide pingereas esikohta Zlatan Ibrahimovici ja Alexis Sanchezega.

Costale tehti hiljuti kopsakas pakkumine Hiina kõrgliigast ning ründaja oli väidetavalt suurest rahast lummatud ja sealt algas ka tüli Contega. Costa agent Jorge Mendes lendas ka Hiinasse, et pidada Tianjin Quanjini meeskonnaga läbirääkimisi.

Tüli tulemusena jäi Costa välja Chelsea eelmise nädala liigamängust Leicester Cityga. Nüüd teatas Inglismaa meedia, et Costa ja Conte on ära leppinud ning ründaja võib laupäevaseks liigamänguks Hull Cityga tõusta taas Chelsea algkoosseisu.