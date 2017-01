Soome vormelilegend: Bottase lepingu detailid tekitavad hämmingut

Teiste seas võttis sõna legendaarne Soome vormelipiloot Mika Salo, kes jõudis oma parematel päevadel kahel korral Ferrariga kihutades ka poodiumile.

«See on kummaline lahendus,» sõnas Salo Soome väljaandele MTV. «Ma ei tea, mis on selle taga. Tänapäeval on ühe aasta pikkused lepingud haruldased. Võib olla tahab Mercedes testida, kas Valtteri saab oma tööga korralikult hakkama.»

Ühe spekulatsiooni kohaselt sõlmis Mercedes soomlasega ainult aastase lepingu, kuna 2018. aastal saavad vabaagentideks sellised vormel-1 sarja tippmehed nagu Sebastian Vettel ja Fernando Alonso.

Salo usub siiski, et tema kaasmaalane suudab end Mercedeses tõestada. «Tal on võiduvõimeline vormel ja võimalused on lõputud,» sõnas Salo. «Kõik näevad, et Valtteri oli sellele kohale parim valik.»