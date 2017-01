Hooaeg algab: kas Tänak kroonitakse esimese eestlasena maailmameistriks?

Algaval hooajal on võistkondlikus konkurentsis kaasa tegemas neli tiimi. Lisaks M-Spordile on konstruktorite tiitlile heitlemas veel Hyundai, Citroen ja Toyota.

Hooaja eel tundub, et võistkondlikus arvestuses on tiitlile peamised pretendendid M-Sport ja Hyundai. Just need kaks meeskonda on suutnud avaetapiks võistluskorda seada kolm ekipaaži. Vastavalt reeglitele võib sel hooajal iga meeskond rajale saata kolm sõitjat ja lõpuks läheb arvesse kahe parema tulemus.

Kolmas tiitlisoosik Citroen saadab avaetapil rajale kaks autot ehk eksimisruumi neil eriti ei ole. Toyota lootustesse hooaja eel eriti ei usuta.

Arvestades, et M-Spordi ridadesse kuulub individuaalse arvestuse suursoosik Sebastien Ogier, siis see teeb M-Spordist suurima soosiku ka konstruktorite arvestuses. Neljal eelmisel hooajal võitis ta lisaks neljale individuaalsele tiitlile ka neli võistkondlikku tiitlit Volkswageni ridades.

M-Spordi ridadesse kuulub algaval hooajal lisaks Ogierile ja Tänakule veel ka Elfyn Evans. M-Spordi peamise konkurendi Hyundai koosseis on aga ülimalt ühtlane. Võrreldes mulluse aastaga on koosseis jäänud samaks ja taas kihutavad meeskonnas Hayden Paddon, Thierry Neuville ja Dani Sordo.

Esimese eestlasena autorallis tipptiimi jõudnud Markko Märtin sai konstruktorite arvestuses kolmel korral kirja hooaja kokkuvõttes 2. koha (2002., 2004. ja 2005. aastal).

Individuaalses arvestuses jõudis Märtin hooaja kokkuvõttes esikolmikusse ainult ühe korra, kui ta 2004. aastal lõpetas hooaja 3. kohaga. Tänak on parimal juhul individuaalselt olnud kahel juhul 8.