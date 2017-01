Kiirus kasvatab ohtu: vormel-1 sarja rajad elavad üle suuri muutusi

Autosport kirjutab, et senisest parema aerodünaamika ja suuremate rehvidega autode ringiajad vähenevad ning kurvikiirused kasvavad. Austraalias Albert Parki tänavarajal peetava avaetapi korraldajad on vajalikud muutused juba sisse viinud ning vormel-1 sarja võidusõidudirektori asetäitja Laurent Mekies sõnas väljaandele, et kõik rajaomanikud saavad samasuguse korralduse.

«Palusime kõikidelt meeskondadelt simulatsioone nende 2017. aasta auto kohta ning söötsime selle info oma tarkvarale ette. Simuleerisime iga raja läbimist 2017. aasta autoga ja kurvikiirused osutusid kiiretes kurvides kuni 40 km/h suuremateks. Seega saab iga rada FIAlt vastavad juhised teatud kurvide ohutumaks muutmiseks,» rääkis Mekies.

«See on pidev protsess, liigume hooaja kalendriga samas järjekorras edasi. Kõik rajad pole veel uuendusi kätte saanud, kuid saavad. Melbourne’iga on aga kõik juba korras,» viitas ta 26. märtsil peetavale avaetapile.

Mekies selgitas, et turvalisust ei saa parandada pelgalt kaitsepiirete rajast kaugemale viimisega. «Sirgetel tahame, et piire oleks rahale lähedal. Nii väheneb võimalus, et auto tabab kaitsepiiret laupkokkupõrkega. Kui aga vaadata pidurdusmaade lõpus olevaid väljasõidualasid, tahame tõesti, et need oleksid võimalikult laiad. Siiski oleme paljudel radadel palunud piirded rajale lähemale tuua – kui mõnel sõitjal auto käest läbi, on parem, kui piire selle kohe «vastu võtab»,» kirjeldas Mekies.