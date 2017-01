Kimi Räikköneni elu moto: ära kuula naabrimehe juttu

«Sellised üritused ei ole tavaliselt minu teema, aga alustuseks kõigile suur tänu. Ja palju õnne kõigile, kes võitsid. Ja neile ka, kes ei võitnud. Ja head uut aastat,» alustas Soome peaministrilt Juha Sipilält auhinna kätte saanud Räikkönen. «On suur au sellist auhinda vastu võtta. Võib-olla eriti seetõttu, et olen saanud kogu karjääri jooksul töötada koos heade inimeste ja võistkondadega. Praegugi kuulun ühte maailma paremasse firmasse ja tiimi.»

Seejärel lausus Räikkönen aga sõnad, mis panid saali aplodeerima. «Võib-olla kõige tähtsam ja rõõmustavam on see, et olen teinud kõike omal moel. Muidugi on olnud ka küsitavaid olukordi. On olnud häid ja halbu hetki. Aga olen alati uskunud, et see, mida teen, on õige. Ei ole vaja teha nii, nagu naabrimees või keegi teine ütleb. Hea tulemuseni võib jõuda ka siis, kui talitad omapäi. Nii et aitäh kõigile!» lõpetas Räikkönen.

Soome aasta sportlase valimisel tehti ajalugu, sest parimaks tunnistati Rio paraolümpiamängudel 100 meetri ratastoolisõidus kuldmedali võitnud Leo-Pekka Tähti. Tegu oli esimese korraga, kui teistega samadel alustel kandideerinud paraolümpialane valimistel võidutses. Tähti on ratastoolisprindis kulla võitnud koguni neljadel suvemängudel järjest, 2004. aastal Ateenas võidutses ta lisaks ka 200 meetri distantsil. Talle järgnesid Soome parima valimistel tennisist Henri Kontinen ja poksija Mira Potkonen. Aasta noorsportlaseks tunnistati NHLis hiilgav hokimees Patrik Laine.