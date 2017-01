Eesti Curlingu Liit sai uue presidendi

Muudatused liidu juhatuses on seotud Eesti curlingu uute väljakutsetega, vajadusega tugevdada liidu juhtimist ja tuua alaliitu uusi kogemusi. «Eesti curlingul on sel hooajal ees suur väljakutse ja võimalus – jõuda 2018. aasta olümpiamängudele. Liidu presidendina luban, et panustan südamest nii ala jätkuvasse arendamisse kui ka mängijate arengu toetamisse,» sõnas Vakra.

Curling ei ole Rainer Vakrale võõras ala. «Kaks aastat tagasi Eestisse tekkinud invacurling on nüüdseks kasvanud invaspordi kõige tugevamalt esindatud alaks. Invaspordiliidu ja ratastoolicurlingu kaudu tekkinud sünergia curlingu liiduga ning kontakt mängijatega aitavad mind alaliidu juhtimisel,» ütles Vakra, kelle sõnul tuleb liitude vahelist koostööd tugevdada ja edasi arendada.

Vakra jätkab tööd ka Eesti Invaspordiliidu juhina.

Randver jätkab Eesti Curlingu Liidu juhatuses ning toetab enda sõnul uut presidenti tema uues positsioonis ja algatustes. «Olen presidendina olnud väga õnnelikus positsioonis, sest aastate jooksul on toimunud väga palju tähendusrikast. Eesti curling on läbi teinud võimsa arengu, mängijate tase on kasvanud rahvusvahelisel tasemel arvestatavaks ja valminud on ka uus curlinguareen Tondiraba jäähallis,» sõnas Randver. «Rainer on tugev juht ja tema kogemused on kindlasti curlingule tugevaks toeks. Olen veendunud, et tema juhtimisel jõuab Eesti curling järgmistesse kõrgustesse,» lisas ta.

Esmakordselt Eesti curlingu ajaloos on Eesti segapaari võistkonnal võimalik tagada pääs olümpiamängudele. 2018. aasta taliolümpiale pääsemine sõltub 2017. aasta MMi sooritusest, sest praeguseks teenitud kvalifikatsioonipunktidele tuleb teenida lisa. Selleks tuleb Eesti segapaaril saavutada tänavu Kanadas vähemalt 6.-9. koht.